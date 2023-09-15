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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Türkiye merkezli 3 şirket ve 1 Türk vatandaşı da listede

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen ve sürdürenlere yönelik 100'e yakın yeni yaptırım uygulandığını bildirdi.

15 Eylül 2023 | 09:48
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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Türkiye merkezli 3 şirket ve 1 Türk vatandaşı da listede

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince (OFAC) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya'nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı duyuruldu.

OFAC'ın 100'e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, OFAC'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkar sağlayanların yanı sıra askeri malzeme üreterek savaşı doğrudan destekleyen Rusya merkezli kuruluşları hedef aldığı vurgulanarak, Rusya'nın tedarik zincirini bozmak amacıyla da yaptırımlara yer verildiği aktarıldı.

Rusya'nın savaşını sürdürmek için üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara güvenmeye devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Türkiye merkezli 2 kuruluşun da yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugünkü yaptırımlarla Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini hedef almak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaşını yürütmek için ihtiyaç duyduğu ekipman, teknoloji ve hizmetlerden mahrum bırakmak için ABD'nin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yellen, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ve Kremlin'e yakınlığından çıkar sağlayan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulacağını belirttiklerini anımsatarak, son yaptırımların Putin'in oligarklarına ağır maliyetler yükleme konusunda ABD'nin küresel gücünü gösterdiğini ifade etti.

Listeye Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşı da alındı 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak 70'ten fazla kuruluş ve kişinin maliyetle yüklendiği belirtildi.

Bu kapsamda Rusya'nın gelecekteki enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla 37 kuruluş ile 2 geminin hedef alındığı anlatılan açıklamada, söz konusu yaptırımların önemli enerji projelerinin ve ilgili altyapının geliştirilmesinde yer alan kuruluş ve bireylerle Rusya'nın malzeme ve ileri teknoloji tedarikinde yer alan kuruluşları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin madencilik şirketlerinin yanı sıra Rusya'nın Gürcistan'daki kötü etkisi nedeniyle bazı şirketlerin hedef alındığı, malzeme desteği sağlayan ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Wagner Group aracılığıyla Rusya-Kuzey Kore silah transferinin ifşa edilmesi, Rusya'nın silah tamir ve bakım tesislerinin bozulması ve Rusya'nın savunma sanayi üssünü ve teknoloji alımının zayıflatılması amacıyla bazı şirketlere yaptırım uygulandığı bildirildi.

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