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ABD ekonomisi büyüme rakamları belli oldu

30 Kasım 2022 | 16:45
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:18
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ABD ekonomisi büyüme rakamları belli oldu
Son haber... ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü. 

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemi GSYH verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 2,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 büyüdüğü kaydedilmişti.

Yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme, ilk çeyrekteki yüzde 1,6 ve ikinci çeyrekteki yüzde 0,6 daralmadan sonra geldi.

Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki daralma, ekonominin güçlü istihdam piyasası ve istikrarlı tüketici harcamalarına rağmen ilk yarıda resesyona girmiş olabileceğine dair endişeleri artırmıştı.

Temmuz-eylül dönemindeki büyümeye, ihracat ve tüketici harcamalarındaki artışlar öncülük etti.

Yılın üçüncü çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış 0,1 puan artışla yüzde 4,3'e yükseltildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkarıldı.
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