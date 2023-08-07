CEO Darren Hawkins yaptığı açıklamada, "Yellow'un yaklaşık 100 yıllık faaliyetinin ardından kapanacağını derin bir hayal kırıklığıyla duyuruyoruz. Günümüzde bir kişinin 20, 30, hatta 40 yıl boyunca bir şirkette çalışması yaygın bir durum değil, ancak Yellow'daki pek çok kişi bunu yaptı. Yellow, nesiller boyunca yüz binlerce Amerikalıya sağlam, iyi maaşlı işler ve tatmin edici kariyerler sağladı" dedi.

UZUN ALACAKLI LİSTESİ

Şirket, mahkeme dosyasında Amazon (AMZN), Home Depot (HD) ve Goodyear Tire'ın da aralarında bulunduğu uzun bir alacaklı listesi açıkladı.

CNN'nin haberine göre şirketin kapanmasıyla beraber 30 bin kişi işsiz kalıyor. Şirket geçen ay faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu paranın tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Yellow Corp. 1924 yılında kuruldu ve uzun yıllar boyunca iki güçlü rakibiyle birlikte "Üç Büyükler" olarak bilinen grubu oluşturdu. Ancak habere göre 1984 yılında kamyon taşımacılığının serbestleştirilmesiyle birlikte, Üç Büyükler sendikasız taşıyıcıların rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin en son mali raporunda bilançosunda yaklaşık 1,5 milyar dolar uzun vadeli borç vardı. Bu borcun neredeyse yarısı 2020 yılında federal hükümetten aldığı pandemi yardım kredisinden geliyordu ve karşılığında ABD Hazinesi şirketin %30 hissesini almıştı. Bu hisseler o zamandan beri neredeyse tüm değerini kaybetti.

Son yılında Yellow hala önemli bir oyuncuydu ancak pazardaki hakimiyeti azalmıştı. Kamyon taşımacılığı danışmanı Satish Jindel'e göre, şirket 2022 yılında ülkedeki günlük 720.000 LTL sevkiyatının yalnızca yaklaşık %7'sini gerçekleştirdi.