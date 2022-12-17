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Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

17 Aralık 2022 | 09:22
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Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi.

Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi.

Haberde, Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

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