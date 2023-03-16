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  • ABD'li First Republic Bank'a not şoku: Hisseleri sert düştü

ABD'li First Republic Bank'a not şoku: Hisseleri sert düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) ve Fitch Ratings, California merkezli First Republic Bank'ın kredi notunu düşürdü.

16 Mart 2023 | 09:15
Son Güncellenme: 16 Mart 2023 | 09:18
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ABD'li First Republic Bank'a not şoku: Hisseleri sert düştü

S&P'den yapılan açıklamada, First Republic Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "A-"den "BB+"ya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, federal düzenleyici kurumların önlemlerine rağmen First Republic Bank'ta mevduat çıkışı riskinin arttığının düşünüldüğü kaydedildi.

Fitch'ten yapılan açıklamada da First Republic Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "A-"den "BB"ye ve kısa vadeli notunun "F1"den "B"ye düşürüldüğü aktarıldı.

Bankanın kredi notunun "negatif" izlemeye tutulduğu belirtilen açıklamada, kredi notuna ilişkin kararın First Republic Bank'ın mevcut ortamda fonlama ve likidite profiline ilişkin görüşü yansıttığı ifade edildi.

Hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düştü 

First Republic Bank'ın kredi notu indirimleri, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Kredi notu indirimlerinin ardından First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün yaptığı açıklamada, aralarında First Republic Bank'ın da bulunduğu ABD'li 6 bankanın kredi notlarını olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirmişti.

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