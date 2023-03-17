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ABD bankası için milyarlarca dolarlık kurtarma anlaşması

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

17 Mart 2023 | 02:30
Son Güncellenme: 17 Mart 2023 | 02:43
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ABD bankası için milyarlarca dolarlık kurtarma anlaşması

Bir grup büyük ABD bankası, iflas etme riski taşıdığı düşünülen daha küçük bir bölgesel banka olan First Republic'e 30 milyar dolar (24,8 milyar sterlin) enjekte etti.

Hareket, ABD'deki bir dizi bankanın iflas etmesinden sonra ABD'deki yetkililerin bankacılık sisteminin sağlığıyla ilgili endişeleri gidermeye çalışmasıyla geldi.

BBC'nin haberine göre ABD'li düzenleyiciler hareketi "hoş" olarak nitelendirirken, bankalar eylemlerinin "güvenlerini" yansıttığını söylediler.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, 11 bankanın First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat sağlayacağı belirtilerek, "Bir grup büyük bankanın bu destek gösterisi memnuniyetle karşılanıyor ve bankacılık sisteminin dayanıklılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bankacılık krizine ilişkin endişelerle yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden First Republic Bank'ın hisseleri, büyük bankaların desteğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.

ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin First Republic Bank'ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı.

1985 yılında kurulan First Republic Bank'ın geçen yıl sonu itibarıyla 212 milyar dolarlık varlığı ve 176,4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'nin sigortalı olmadığı belirtiliyor.

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