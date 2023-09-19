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ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu

ABD'de pazar günü pilotun atlayarak sağ kurtulmasının ardından kaybolan deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için arama başlatılmış; halktan da yardım istenmişti. South Carolina eyaletinde kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu.

19 Eylül 2023 | 08:13
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ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu

ABD ordusundan yapılan açıklamada deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiği; pilotun atlayarak kurtulduğu belirtilmişti. Kayıp F-35 uçağı ise aranıyordu ve bu konuda yerel halktan da yardım istenmişti.

Askeri yetkililer, pilotun Güney Carolina üzerinden atlanmasının ardından kaybolan F-35 askeri jetinin enkazını buldu. Yaklaşık 100 milyon dolarlık uçağın enkazının Williamsburg County kırsalında bulunduğu açıklandı. Askeri yetkililer enkazın "Charleston Üssü'nün iki saat kuzeydoğusunda" bulunduğunu söyledi. Yetkililer aramalarını jetin bilinen son yeri olan Charleston şehrinin kuzeyindeki Moultrie Gölü ve Marion Gölü çevresinde yoğunlaştırmıştı.

Charleston Ortak Üssü'nden bir sözcü NBC News'e yaptığı açıklamada, savaş uçağının, pilotu atladığında otopilot modunda kaldığını ve uçağın bir süre havada kalmış olabileceğini, bunun da keşfini zorlaştırdığını belirtti. ABD basınında yer alan haberlere göre aktarıcının devre dışı kalması ve gizli teknolojisi nedeniyle uçağın takibi mümkün olmamış olabilir.

ABD ordusunun uçağın bulunması konusunda halktan yardım istemesi ise ülkede tartışma konusu oldu. Güney Carolina'nın Cumhuriyetçi kongre üyesi Nancy Mace, sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda "Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl bir takip cihazı yok ve biz halka bir jet bulup teslim edin diye soruyoruz" dedi.

 

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