ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan’a indi.

ABD’de Beyaz Saray Sözcüsü Çin ile artan gerilime rağmen, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin uçağının Tapei’yi indiğini duyurdu.

Çin ise Pelosi’nin ziyareti öncesi Tayvan Boğazı’na savaş uçakları gönderdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in askeri faaliyetlerinden haberdar olduğunu açıkladı. Bölgede Amerikan savaş uçakları da bulunuyor.

Konuyla ilişkili açıklama yapan Pelosi, “Tayvan ile görüşmelerimiz, müttfiğimize verdiğimiz desteği doğrulamamıza ve ortak çıkarlarımızı desteklemeye odaklanacaktır. ABD’nin Tayvan ile dayanışması, bugün her zamankinden daha önemlidir. Ziyaretimiz ABD’nin politikasıyla çelişmiyor” dedi.

Pelosi’nin yarın Tayvan lideri Tsai ile görüşeceği ve Tayvan Parlamentosu’nu ziyaret edeceği bildirildi.

ÇİN: ABD ATEŞLE OYNUYOR

Çin Dışişleri Bakanı Wang da, “ABD’li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor” dedi. Wang, “Bu ABD’li politikacıların sonu iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi halinde Çin ordusunun buna kayıtsız kalmayacağını belirtmişti. Sözcü, ziyaretin ciddi sonuçları olabileceği konusunda ABD’yi uyarmıştı.