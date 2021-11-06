ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

Aylar süren müzakereler sonucu altyapı paketi, 206’ya karşı 228 oyla kabul edildi. Demokratlardan 6 üye tasarıya karşı oy kullanırken 13 Cumhuriyetçi üyeden destek geldi.

Biden’ın mart sonunda açıkladığı altyapı paketi, ağustos ayında ABD Senatosundan geçmişti. Senato Demokratlarının tamamı altyapı tasarısı için “evet” oyu kullanırken Cumhuriyetçilerden 19 senatör tasarıyı desteklemişti.

Altyapı paketinin bir sonraki durağı Beyaz Saray olacak. Tasarı, yasalaşması için Biden’ın imzasına sunulacak.

Biden’ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ise planlananın aksine cuma günü oylanamadı. Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin Kongre Bütçe Ofisi’nden (CBO) tarafsız bir değerlendirme talep etmesi oylamayı geciktirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının 25 Kasım’daki Şükran Günü’ne kadar Meclisten geçmesini beklediğini belirtti.

Biden ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi’nin sosyal harcama paketini 15 Kasım haftasında geçireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, “ulaşım” kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü projelerine aktarılması öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bazı ekonomistler, altyapı paketinin uzun vadede üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabileceğini belirtirken Kongre Bütçe Ofisi söz konusu paketin federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar artıracağını tahmin ediyor.