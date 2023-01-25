ABD, Ukrayna'ya Abrams tankları verecek

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

"Dünyadaki en iyi tanklar"

Abrams'ın "dünyadaki en iyi tanklar" olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti.

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

Almanya da Leopard 2 tankları verecek

ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın bu kapsamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefiklerle müzakere edilerek Ukrayna'ya sağlanan bu desteğin "transatlantiğin birliğini" gösterdiğini belirtti.

Bu kapsamda Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları teminatının da önemli olduğuna işaret eden yetkililer, bu süreçte Almanya ile yardımların zamanlaması ve içeriği hakkında sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın söz konusu yardımları bugün duyurması bekleniyor.

"Abramslar dünyanın en yetenekli tankları"

ABD Başkanı Joe Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, Ukrayna'ya verilecek 31 Abrams tankının bu ülkenin Rusya ile savaşında savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna'ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu.

Tankların Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, "Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.

"Tankların teminatı zaman alacak." diyen Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı.

Müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

Biden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Finlandiya'ya da Ukrayna'ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.

Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya 8 bin topçu sistem, 2 milyon mermilik mühimmat, 50'den fazla füze sistemi, 3 binden fazla da zırhlı araç desteği sağladıklarını kaydeden Biden, diğer taraftan Rusya'ya yönelik bir taarruz olmadığına, Rus ordusu Rusya'ya dönerse bu savaşın bugün bitebileceğine vurgu yaptı.

Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna'ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi