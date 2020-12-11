ABD ve Rusya arasında yaptırım gerilimi… Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre ABD Hazine Bakanlığı Magnitsky Yasası uyarınca 10 Aralık’ta insan haklarını ihlal etmekle suçladığı; Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bağlantılı kişi ve şirketlere yaptırım kararı aldı.

ABD’nin kara listesine Ramzan Kadirov’un yakın isimlerin yanı sıra Ahmat Kadırov Vakfı, Ahmat Futbol Kulübü, Ahmat Mutlak Şampiyonası, ‘Ahmat MMA’, ‘Çeçen Mineral Sular’ ve ‘Megastroyinvest’ adlı şirket ve kuruluşlar dahil edildi.

Yine Sputnik’in haberine göre bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ramzan Kadirov ile bağlantılı kişi ve şirketlere yaptırım uygulamasına tepki gösterdi.

Habere göre Zaharova ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının gerekçelerinin tamamen hayal ürünü olduğunu ve hiçbir kanıtla desteklenmediğini savundu.

Zaharova, yaptığı açıklamada “Bu, uluslararası topluma Rusların ‘insan hakları ihlalcileri’ imajını empoze etmeyi amaçlayan beceriksizce atılmış bir halkla ilişkiler hamlesidir” ifadelerini kullandı.

Zaharova, ‘ABD’nin Rusya dışında da çok iyi bilinen bir futbol kulübünün tamamını kısıtlama altına almayı başardığını’ söyledi.