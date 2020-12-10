ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada 853 bin seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi ise, kasımda beklentileri aşarak yüzde 0,2 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 137 bin kişi artarak 853 bine çıktı.

Söz konusu haftada piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin, 725 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 712 binden 716 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 500 kişi artarak 776 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 28 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 230 bin artışla 5 milyon 757 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliğinin etkisiyle eylül ayı ortalarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Enflasyon kasımda beklenenden fazla arttı *

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, ekimde ise aylık bazda değişim kaydetmemişti.

Ülkede tüketici fiyatları, kasımda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak beklentilerin biraz üzerine çıktı. Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 1,1 artacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici fiyatları, ekimde de yıllık bazda yüzde 1,2 artmıştı.

Kasım ayında ikinci el araçlarda yıllık yüzde 10,9’luk fiyat artışı yaşanırken, gıda fiyatları yüzde 3,7, sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 3,2 ve barınma maliyeti yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde enerji fiyatlarında yüzde 9,4’lük azalış görüldü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 arttı. TÜFE’ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak beklentilerle paralel bir seviyede gerçekleşti.