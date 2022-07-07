ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 235 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 230 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi revize edilmeyerek 231 bin seviyesinde korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 artarak 232 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 Haziran ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 375 bin seviyesine çıktı.

Analistler, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen sınırlı artışın, sıkı iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini belirtti.