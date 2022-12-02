ABD’de tarım dışı istihdam kasımda 263 bin kişiyle beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı yüzde 3,7’de sabit kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 263 bin kişi arttı. Ekim ayında 261 bin kişi artan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 200 bin kişi yükselmesi bekleniyordu.

Beklentilerin üzerinde gelen verideki artışta, eğlence ve konaklama, sağlık hizmetleri ve kamu sektöründeki iş kazanımları etkili oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde da revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış eylül ayı için 315 binden 269 bine çekilirken, ekim ayı için 261 binden 284 bine çıkarıldı. Bu revizyonlarla söz konusu 2 aydaki istihdam artışı önceki tahminlere göre 23 bin daha düşük seviyede gerçekleşti.

İşsizlik oranı yatay seyretti

ABD’de ekimde yüzde 3,7 düzeyinde açıklanan işsizlik oranı ise kasımda değişmedi.

İşsizlik oranı eylülde yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ekimde 0,2 puanlık artış kaydetmişti.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda çok değişim göstermeyerek 6 milyon düzeyinde gerçekleşirken, bu dönemde iş gücüne katılım oranı 0,1 puan azalışla yüzde 62,1’e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,6 artarak 32,82 dolara çıktı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin, ABD’de iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.