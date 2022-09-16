ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aylık 1,3 puan artışla 59,5’e çıkarak 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde geçen aya kıyasla 1,2 puan artarak 59,5’e yükseldi.

Bu dönemde gösterdiği yükselişe rağmen piyasa beklentilerinin biraz altında kalan tüketici güven endeksinin, 60 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ağustosta 58,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 0,3 puan artarak 58,9’a çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,9 puan artışla 59,9’a yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, kısa vadeli ekonomik görünümün yaz başındaki son derece düşük seviyelerinden yükselmeye devam ettiğini ancak söz konusu artışın uzun vadeli görünümdeki düşüşlerle büyük ölçüde dengelendiğini belirtti.

Hsu, enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle birlikte kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 4,6 ile Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Fiyatların gelecekteki seyri konusunda önemli belirsizliklerin devam ettiğine işaret eden Hsu, iyileştirmelerin devam edip etmeyeceğinin de belirsiz olduğunu aktardı.​​​​​​​ Hsu, kısa vadeli enflasyon üzerindeki belirsizliğin en son 1982’de görülen seviyelere ulaştığını ifade etti.