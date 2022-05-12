Son haber… ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.
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Minder üretimi gerçekleştiren Tevalli markası, öncelikle hammaddenin daha iyisini araştırarak üretim vizyonunda kaliteyi ön plana çıkarıyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, “Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır” diyor.Daha fazla oku
Türkiye genelinde Nisan ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 147, kiralarda ise yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Endeksa.com’un...Daha fazla oku
Son haber... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. ...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya...
Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Uzun bir tarafsızlık geçmişi olan ve askeri ittifaklardan uzak duran Finlandiya ve İsveç'in...
Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu. Japonya, G7 liderlerinin çevrim içi düzenledikleri...
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