ARA
Bist 100
5391,91
3,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,6507
-0,0188%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7811
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0606
0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,17
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • AB'den ormanları tahrip eden ürünlere ithalat yasağı

AB'den ormanları tahrip eden ürünlere ithalat yasağı

06 Aralık 2022 | 14:41
0
AB'den ormanları tahrip eden ürünlere ithalat yasağı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmemesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ormansızlaşmayı azaltmak için hazırlanan yasada uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına neden olmaması sağlanacak.

AB ülkelerinde yer alan palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek.

Söz konusu ürünleri AB pazarına temin edenlerin gerekli özeni göstermesini sağlamak için katı kurallar uygulanacak.

İki yıl içinde ürün kapsamının genişletilmesine yönelik değerlendirme yapılacak.

Sadece 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin AB pazarına girmesine izin verilecek.

AB, söz konusu ürünleri üreten ülkeleri "düşük", "normal" ve "yüksek riskli" olarak sınıflandıracak.

Risk kategorisi, yetkililerin teftiş ve kontrolleri gerçekleştirmeleri için belirli yükümlülük seviyesini belirleyecek. Böylece yüksek riskli ülkelerin ürünleri daha sıkı takip edilecek.

Belirlenen kurallara uymayan firmalara, AB ülkesindeki yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan seviyede para cezası kesilecek.

Söz konusu düzenleme, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,17 -0,4%
  • ALTIN ONS 1786,37 -0,32%
  • BIST 100 5391,91 3,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6507 -0,0188%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7811 0,1144%
  • EURO/USD 1,0606 0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,21438 -0,13938%
  • JAPON YENI 136,986 0,814%
  • KANADA DOLARI 1,36562 -0,27312%
  • RUS RUBLESI 69,25 6,7437%
Günün En Çok Okunanları
36 yıl sonra yeniden: Dünya Kupası Arjantin'in
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL