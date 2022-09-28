Son haber… AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.
Son haber… AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajda parmağı...Daha fazla oku
Son haber... AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke, AB Komisyonu'ndan, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik plan hazırlamasını istedi. Uluslararası basında...
Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının sorumlusunun...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını...
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