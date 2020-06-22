Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler arasında sivil havacılık geliyor. Dünyanın dört bir yanında havayolu şirketleri nakit kriziyle boğuşuyor. Son olarak ABD’li American Airlines şirketi nakit kaynak ihtiyacında olduğunu duyurdu.

Şirket 3.5 milyar dolarlık nakit arayışına girişti. American Airlines’dan yapılan açıklamada 750 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştiriceğini belirtildi.

American Airlines’ın diğer ABD’li havayolu devlerine kıyasla çok daha fazla borcu olduğu belirtiliyor. Şirketin 2020 birinci çeyrek itibariyle toplam borcunun 34 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Dev havayolu şirketinin son yıllarda agresif bir şekilde hisse satın alımı yaptığı bu nedenle koronavirüs salgınında nakit krizini üst seviyede yaşadığı ifade edildi.

American Airlines, ABD hükümetinden 4,75 milyar dolarlık destek için girişimde bulunmuştu. Şirketin teminat olarak sık uçan yolcu programı göstereceği açıklanmıştı.