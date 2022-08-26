Moderna, BioNTech/Pfizer’ı koronavirüs aşısında mRNA teknolojisini kopyalamakla suçluyor. Moderna, rakip aşı üreticileri tarafından geliştirilen aşılarda patent haklarının ihlal edildiğini savunuyor.

Moderna Cuma günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının arkasındaki “çığır açan teknolojiyi” kopyaladıkları için Pfizer ve BioNTech’e dava açacağını duyurdu.

ABD biyoteknoloji şirketi, Covid aşısını geliştirmek için kritik olan haberci RNA teknolojisi dahil patent hakkı ihlali iddiasıyla rakiplerinden tazminat istemeye hazırlanıyor. Moderna, pandemi sürecindeki hayat kurtarıcı rol nedeniyle BioNTech/Pfizer aşısının piyasadan çekilmesi veya gelecekteki satışlara karşı tedbir talep etmeye çalışmayacağını da duyurdu.

Şirket buna karşılık Pfizer ve BioNTech gibi rakiplerinin fikri mülkiyetine saygı duymasını beklediğini ve bu yasal haklar nedeniyle ABD ve Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurdu.

Moderna’nın CEO’su Stéphane Bancel, “Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, yaratmaya milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve Covid-19 pandemisinden önceki on yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknoloji platformunu korumak için açıyoruz” dedi.

Bancel, Moderna’nın HIV, grip ve diğer hastalıkları önlemek için ilaçlar geliştirmek için mRNA platformunu kullanmaya devam ettiğini, ancak teknolojisini ticari olarak makul şartlarda rakiplerine lisanslamayı düşüneceğini söyledi.

Moderna’nın en büyük rakiplerine dava açma kararı, genel olarak bağışıklık sistemine virüsü tanımayı öğreten bir teknoloji olan mRNA üzerindeki ciddi bir savaşa işaret ediyor.

Daha küçük şirketler de mRNA kullanımlarıyla ilgili olarak Pfizer, BioNTech ve Moderna’ya karşı bir dizi patent ihlali iddiasında bulunmuştu

Moderna 8 Mart’tan sonraki zararların karşılanması için harekete geçtiklerini duyurdu. Şirket Pfizer ve BioNTech’in az gelişmiş 92 ülkeye yaptığı satıştan elde edilen gelirlere yönelik de dava açılmayacağının altını çizdi.