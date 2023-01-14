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Adidas, 'şerit tasarımı' davasını kaybetti

Adidas, lüks bir modaevinin dört şeritli tasarımlarına karşı açtığı fikri mülkiyet davasını kaybetti.

14 Ocak 2023 | 11:19
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Adidas, 'şerit tasarımı' davasını kaybetti

BBC Türkçe'nin haberine göre modacı Thom Browne’un dört şeritli tasarımlarının, üç şeritli Adidas tasarımlarına çok benzediğini öne süren spor şirketi, mahkemedeki jüri heyetini ikna edemedi.

Browne, şerit sayısının farklı olması ve farklı hedef kitlelere hitap etmeleri nedeniyle tüketicilerin kafa karışıklığı yaşamasının mümkün olmadığını savunmuştu.

ABD’nin New York kentinde görülen davada Adidas’ın 7,8 milyon dolarlık tazminat talebi de reddedildi.

Browne’un tasarımlarında genellikle kolda veya bacakta birbirine paralel dört yatay çizgi yer alıyor. Adidas tasarımlarındaysa bu sayı üç.

Thom Browne’un avukatları, Adidas’ın aksine tasarımlarının zengin müşterilere hitap ettiğini, şeritlerin ise pek çok şirket tarafından kullanılan birer tasarım öğesi olduğunu vurguladı.

Şirketin kadın koşu taytları 680 sterlin (15 bin 600 TL), gömlekleri ise 270 sterline (6 bin 200 TL) satılıyor.

Anlaşmazlık 15 yıl öncesine dayanıyor 

Adidas bu davayı 2021’de açsa da, iki şirket arasındaki anlaşmazlık ilk olarak 15 yıl önce başlamıştı.

Adidas’ın 2007’de Thom Browne’un üç şeritli tasarımlarından şikayetçi olmasının ardından Browne tasarımlarına bir şerit daha eklemişti.

O tarihten bu yana Thom Browne şirketi hızla büyüdü ve günümüzde dünya genelinde 300’den fazla noktada satılan bir markaya dönüştü.

Son yıllarda spor giyime de yönelen şirketin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Temyize gidiyor 

Duruşmanın ardından açıklama yapan bir Adidas sözcüsü, karar yüzünden hayal kırıklığı yaşadıklarını fakat fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli temyiz başvurularını yapacaklarını söyledi.

Mahkemeye sunulan belgelerde Adidas’ın 2008’den bu yana fikri mülkiyet hakları için 90’dan fazla dava açtığı ve 200’den fazla uzlaşmaya gittiği ortaya çıkmıştı.

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