Avrupalı uçak üreticisi Airbus, 2022’de 6 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Airbus şirketinden yapılan açıklamada, 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla yaşanan gerilemenin ardından sektörün iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

Şirketin bu yıl, 3’te 1’i yeni mezunlardan oluşacağı tahmin edilen 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özellikle çevre dostu uçakların üretiminde, dijital dönüşüm ve siber teknolojiler alanında yeni yetenekler arandığı ifade edildi.

Airbus, Kovid-19 salgını öncesi 2019’da 768, 2020’de 268, geçen yıl ise 507 uçak siparişi almıştı.