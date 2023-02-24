Alman ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 geriledi.

Destatis, 30 Ocak’ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüleceğini öngörmüştü.

Ülkede GSYH, 2021’nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,9 genişledi.

Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8, ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyümüştü.

Böylece Almanya ekonomisi geçen yıl Ukrayna-Rusya savaşı, arz sorunları ve enerji krizi ile hızını kesmesine karşın yüzde 1,9 büyüdü.

Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 gerilemesi dikkati çekti.

Destatis, “Alman ekonomisinin ivmesi yıl sonuna doğru önemli ölçüde zayıfladı." ifadesini kullandı.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH’ye özellikle hizmet sektörü ve kamu harcamalarından olumlu katkılar geldi. İmalatta yüzde 1,1 ve inşaat yatırımlarında yüzde 6,2 düşüş gözlemlendi.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik resesyona girdiğini tahmin ederken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya'da hükümet, 25 Ocak’ta bu yıl için daha önce yüzde eksi 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye yükseltmişti.

Bütçe açığı GSYH'nin yüzde 2,6’sı

Öte yandan, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 101,3 milyar avro oldu.

Böylece bütçe açığı GSYH'nin yüzde 2,6'sına geriledi. Bütçe açığı 2021’de GSYH'nin yüzde 3,7’sine kadar yükselmişti.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Kamu gelirleri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 1 trilyon 820,8 milyar avro, giderleri yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 922 milyar 100 milyon avro olarak kaydedildi.