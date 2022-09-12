Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, enerji krizinin etkileri ve tarihi yüksek enflasyon nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Merkezi Münih’te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin haziran ayında paylaştığı 2022 ve 2023-2024’ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Ifo, bu yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2,5’den 1,6’ya düşürürken ve 2023 büyüme beklentisini yüzde 3,7 artıştan yüzde 0,3 küçülmeye indirdi. 2024’te ise yüzde 1,8’lik büyüme öngörüldü.

Ifo, ülkede ağustosta yüzde 7,9 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 8,1 olmasını bekliyor. Enstitü, 2023’te enflasyon tahminini yüzde 3,3’den yüzde 9,3’e çıkarırken, 2024’te ise yüzde 2,4’e kadar düşmesini bekliyor.

Enerji tedarikçilerinin özellikle 2023’ün başında, yüksek satın alma maliyetleriyle elektrik ve gaz fiyatlarını önemli ölçüde yükselteceklerine yer verilen Ifo raporunda, “Bu, enflasyon oranını ilk çeyrekte yüzde 11’lere kadar yukarı itecek. Sonuç olarak, hanehalkı reel geliri keskin bir şekilde düşecek ve satın alma gücü gözle görülür şekilde azalacaktır.” denildi.

Ifo’nun raporunda ekonomik krizin işgücü piyasası üzerinde ciddi bir etkisi olmasının beklenmediği ifade edildi. Ifo, istihdamdaki artışın yavaşlayacağı fakat bunun geçici olacağını öngördü.

Raporda, “2023’te işsiz sayısının 50 bin kadar artması, esas olarak 2022 yazında işgücü piyasasına ancak kademeli olarak entegre edilecek olan işsiz Ukrayna vatandaşlarının sayısındaki artıştan kaynaklanıyor.” ifadesine yer verildi.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 71,2 milyar avro olan bütçe açığının, gelecek yıl 48 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bir kış resesyonona giriyoruz.” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, yaz boyunca Rusya’dan doğal gaz arzında kesinti ve bunun tetiklediği sert fiyat artışlarının Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmaya zarar verdiğini vurgulayarak, “2024 yılına kadar normale dönüş beklemiyoruz. 2024’te ise Alman ekonomisinde yüzde 1,8 büyüme ve yüzde 2,4 enflasyon oranı öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya’da hanehalkının satın alma gücü kaybında bu yıl ve önümüzdeki yıl için yaklaşık yüzde 3 oranında kayıp olacağına işaret eden Wollmershauser, bunun da 1970’den beri satın alma gücünde en yüksek kayıp olacağını belirtti.

Öte yandan, Almanya’da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9’a çıkarak 1974’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada, enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması ve yakıtta vergi indirimi gibi hükümet önlemleri ağustos sonunda sona erdi.