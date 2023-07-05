ARA
Bist 100
6108,94
1,75%
Bist 100
Dolar/TL
26,0936
0,3573%
Dolar/TL
Euro/TL
28,3718
0,3066%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
-0,0685%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1611,02
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya yapılan satıştan neredeyse bir yıl sonra iflas başvurusu yaptı.

05 Temmuz 2023 | 16:03
0
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti

Chip.de'nin haberine göre iflasın kesin nedenleri başlangıçta bilinmiyordu. Bir yetkili iflas başvurusunun çok genel olarak "likidite güçlüklerinden" kaynaklandığını söyledi. Daha önceki bilgilere göre Allgaier, Ukrayna savaşının sonuçları, artan enerji ve lojistik fiyatları, personel maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadı. Ayrıca, otomotiv tedarik bölümündeki talep de düşmüştü.

Şirket, 2020'den 2022'ye kadar yeniden yapılanmayla karşı karşıya kaldı. Bu, koronavirus salgını ve ortaya çıkan hammadde darboğazlarının yanı sıra Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha da zorlaştı.

Neredeyse bir yıl önce, Çinli Westron Grubu şirketin çoğunluğunu devraldı. Kasım ayında ise Allgaier Westron'un girişinin finansal istikrarı geri getirdiğini duyurmuştu.

Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1611,02 0,08%
  • ALTIN ONS 1920,29 -0,3%
  • BIST 100 6108,94 1,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0936 0,3573%
  • EURO/TURK LIRASI 28,3718 0,3066%
  • EURO/USD 1,0872 -0,0685%
  • INGILIZ STERLINI 1,27041 -0,08573%
  • JAPON YENI 144,448 -0,016%
  • KANADA DOLARI 1,32775 0,41938%
  • RUS RUBLESI 90,599 0,6656%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Koca'dan kızamık salgını iddiasına yanıt
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur maaş zam oranları belli oldu
Memur maaş zam oranları belli oldu
Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!
Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!
5,5 milyon mükellef başvurdu, 370 milyar liralık borç yapılandırıldı
5,5 milyon mükellef başvurdu, 370 milyar liralık borç yapılandırıldı
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Bakan Koca'dan kızamık salgını iddiasına yanıt
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur maaş zam oranları belli oldu
Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur maaş zam oranları belli oldu
Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!
5,5 milyon mükellef başvurdu, 370 milyar liralık borç yapılandırıldı
Dünyada sıcaklık 24 saat içinde yeniden rekor kırdı
Memur maaş zam oranları belli oldu
Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!
5,5 milyon mükellef başvurdu, 370 milyar liralık borç yapılandırıldı
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL