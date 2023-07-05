Chip.de'nin haberine göre iflasın kesin nedenleri başlangıçta bilinmiyordu. Bir yetkili iflas başvurusunun çok genel olarak "likidite güçlüklerinden" kaynaklandığını söyledi. Daha önceki bilgilere göre Allgaier, Ukrayna savaşının sonuçları, artan enerji ve lojistik fiyatları, personel maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadı. Ayrıca, otomotiv tedarik bölümündeki talep de düşmüştü.

Şirket, 2020'den 2022'ye kadar yeniden yapılanmayla karşı karşıya kaldı. Bu, koronavirus salgını ve ortaya çıkan hammadde darboğazlarının yanı sıra Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha da zorlaştı.

Neredeyse bir yıl önce, Çinli Westron Grubu şirketin çoğunluğunu devraldı. Kasım ayında ise Allgaier Westron'un girişinin finansal istikrarı geri getirdiğini duyurmuştu.

Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.