Almanya binlerce çalışana kapısını açmaya hazırlanıyor: Şartlar ne?

Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki işgücü açıklarını kapatma girişimi olarak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Maliye Bakanı Christian Lindner konuya ilişkin "Göç politikasında yeni bir başlangıcın temelini atıyoruz. Ülkenin ekonomik başarısına vasıflı bir işçi olarak katkıda bulunabilecek herkesi bekliyoruz" diyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise "İnsanlar yanlarında mesleki deneyim veya kişisel potansiyel getirirlerse, işgücü piyasamızda kendilerine yer edinmelerini mümkün kılacağız" yorumunu yapıyor.

Peki, yasa taslağında neler vardı? Alman basınına yansıyan bilgilere göre taslakta şu detaylar yer alıyordu...

1 YILDA FAZLADAN KAÇ KİŞİ ALINACAK? Yasa taslağının AB dışı ülkelerden vasıflı işgücü göçünü yılda yaklaşık 60.000 artırabileceği ve COVID-19 pandemisi öncesi rakamları yaklaşık ikiye katlayabileceği tahmin ediliyordu.

2 5 KATEGORİDE YENİ BİR PUAN SİSTEMİ Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için 5 kategoride değerlendirilen puan sistemini de getiriyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar (örneğin halihazırda ülkede yaşayan akrabalar) dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Aralık ayında planları ilk kez açıkladığında, bu kriterlerden üç veya daha fazlasını karşılayan kişilerin daha yakından değerlendirilmeye uygun olacağını söylemişti.

3 TASLAĞA GÖRE ALMANYA'YA GİTMEK İÇİN 3 YOL Daha önce açıklanan bilgilere yeni yasa yabancı profesyoneller için üç yol sağlıyor. İlk yol Almanya'da tanınan bir üniversite diploması ve bir iş sözleşmesi gerektirir. Almanya'da tanınan bir dereceye sahip olan herkes, gelecekte herhangi bir nitelikli işi yapabilecek. Bu şekilde, hükümet daha fazla esneklik yaratmak istiyor. Amaç, AB Mavi Kartına üniversite diplomasına sahip daha da fazla uzmanın erişebilmesidir.

4 2. YOL İkincisi, ilgili bir sektörde en az iki yıllık deneyim ve bir derece veya mesleki eğitim gerektirir. En az iki yıllık mesleki deneyime ve menşe ülkelerinde devlet tarafından tanınan bir mesleki yeterliliğe sahip vasıflı işçiler için göç kolaylaştırılabilir.

5 3. YOL: FIRSAT KARTI Üçüncü bir yol olarak, yasa taslağı, bir puan sistemine dayalı "fırsat kartı" getirilmesini sağlar. Vasıflı işçilerle birlikte hareket eden eş veya partnerin nitelikleri, Almanca ve İngilizce bilgisi, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantısı, yaşı ve potansiyeli puanlarla değerlendirilir. Ayrıca, iş ararken haftada 20 saate kadar istihdama ve gelecekteki bir işverenle iki haftaya kadar deneme çalışmasına izin verilecek.

6 EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELER? Tasarı Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından Kabine'ye sunulmuştu. Yeni tasarı ile "Çalıştığı işte kalifiye olanlar da dahil olmak üzere, yeterliliği olan ve iş teklifi alan kişilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmesi" amaçlanıyor. Heil, ayrıca "İnsanlara Almanya'da iş arama şansı vermek istiyoruz" dedi. Bu seçenek, iş deneyimi, nitelikler, Almanca dil becerileri, yaş ve Almanya ile bağları gibi kategorilerde iyi puan alan kişilerin değerlendirilmeye hak kazanma olasılığının daha yüksek olduğu puana dayalı bir sistem üzerinde işleyecek.

7 AB MAVİ KART DW'ye göre ayrıca daha önce olduğu gibi, tanınan bir diploması ve iş sözleşmesi olan kişilere, dört yıla kadar Avrupa Birliği'nde kalmalarını sağlayan AB Mavi Kart verilecek. Buna hak kazanmak için gereken yıllık gelir de mevcut seviyelerden düşürülecek.

8 AİLELER DW'ye göre yeni kurallar, işçilerin ailelerini Almanya'ya getirmelerini ve kalıcı oturma izni almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İlgili iş deneyimine sahip BT uzmanları, üniversite diplomasına sahip olmasalar bile AB Mavi Kart alacaklar. DW'ye göre ayrıca akademik derecelere veya mesleki sertifikalara sahip kişilerin iş ararken Almanya'da bir yıla kadar kalmaları artık mümkün olacak.