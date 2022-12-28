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Almanya'da anket sonucu: Döner mi, köri soslu sosis mi?

Almanya'daki bir ankete göre "fast food" olarak tabir edilen hızlı ve hazır yiyecek kategorisinde döner kebap ülkenin meşhur köri soslu sosisini (Currywurst) geride bırakarak en popüler yemek haline geldi.

28 Aralık 2022 | 19:17
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Almanya'da anket sonucu: Döner mi, köri soslu sosis mi?

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, iki yiyeceğin kıyaslandığı ve YuGov tarafından yapılan ankette yetişkinlerin yüzde 45'inin döneri, yüzde 37'sinin köri soslu sosisi tercih ettiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 15'i "ikisini de sevmiyorum" cevabını verirken, geri kalanların ise fikrini belirtmekten kaçındığı kaydedildi.

Ankete göre, köri sucuğundan dönere geçiş çoğunlukla kuşaksal. 

Ankette kadınların erkeklere oranla döneri daha fazla tercih ettiği belirtilirken, 55 yaş üstü insanların çoğunluğunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de ortaya çıkan ve Hint baharatları serpilip bol baharatlı ketçapla servis edilen köri soslu sosisi tercih ettiği aktarıldı.

18-24 yaş arası gençlerde ise yüzde 57 oranında döner tercih edilirken, bu grupta sosis tercih edenlerin oranının ise sadece yüzde 21 olduğu kaydedildi.

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