Almanya’da Başbakan Merkel ile eyaletlerin başbakanları 16 Aralık’tan itibaren yeni koronavirüs kısıtlamalarının hayata geçmesi konusunda anlaştı.

Almanya’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni kapanma önlemleri devreye alınıyor. Sıkılaştırılmış koronavirüs önlemleri 16 Aralık’tan itibaren hayata geçecek. Deutche Welle’nin haberine göre Merkel, mevcut kısıtlamalara karşı vaka sayılarının arttığını, acil olarak eyleme geçilme zorunluluğunu olduğunu söyledi.

Önlemlerin amacının enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu söyleyen Merkel, Noel günlerine mahsus olmak üzere aile bireyleri dışında, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini, yılbaşı için ise istisna öngörülmediğini söyledi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder ise salgın durumunun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak “Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa’nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA’DAKİ YENİ KISITLAMA KARARLARI *

DW’nin haberine göre yeni kapanma önlemleri şöyle:

16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak.

Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak.

Yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Habere göre kapanan işletmelere yapılan kamu yardımlarının miktarının da artırılması planlanıyor.

Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın iki haneden en fazla beş kişi olacak şekilde sınırlandırılması öngörülüyor.

Bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak.

Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor.

Huzurevlerinde ise koronavirüs testi zorunlu kılınacak.

ALMANYA’DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR? *

Worldometers verilerine göre Almanya’daki toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 338 bini geçti. Toplam can kaybı 22 bin 500’e yaklaştı.

EN YÜKSEK ÖLÜM 11 ARALIK’TA YAŞANMIŞTI *

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında 11 Aralık’ta bugüne kadarki en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedilmişti.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre 29 bin 875 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 598 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Ülkede ekim ayı ortasında 5 bin ila 7 bin 500 arasından seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları, ekim ayı sonuna doğru yükselişe geçerek kasım ayından bu yana 20 binin üzerinde görülmeye başlandı.

9 Aralık’ta da ülkede 487 can kaybı yaşanmıştı.