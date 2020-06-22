Almanya’da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. CNN’de yer alan habere göre, Almanya’nın hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) R değerinin (virüs bulaştırma katsayısı) keskin bir şekilde arttığı belirtildi.

R numarası bir kişinin ortalama olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini gösteriyor. Eğer bu numara “bir” ise Covid-19’la enfekte olan kişinin ortalama olarak bir kişiye daha virüs bulaştıracağı anlamına geliyor.

“R DEĞERİ 1’İN ALTINDA KALMALI”

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, daha önce salgının ülkede kontrol edilebilmesi için r değerinin 1’in altında olması gerektiğini, eğer durum gerçekleşmezse sıkı tedbirlerin geri dönebileceğini açıklamıştı.