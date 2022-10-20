Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 45,8 artışla rekor seviyede kalmaya devam etti
Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 45,8 artarak rekor seviyede kalmaya devam etti.
Ayrıntılar geliyor
Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 45,8 artışla rekor seviyede kalmaya devam etti
Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 45,8 artarak rekor seviyede kalmaya devam etti.
Ayrıntılar geliyor
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Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 45,8 artışla rekor seviyede kalmaya devam etti Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde yıllık bazda...
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