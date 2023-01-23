Amerika'nın şu an 1 numaralı kadın tenisçisi olan ve dünya sıralamasında 3. sırada bulunan isim Jessica Pegula. 28 yaşındaki Pegula, 2023 yılına hızlı başladı. Bu ayın başlarında Sidney'de düzenlenen United Cup yarı finalinin açılış maçında dünyanın 1 numarasını 6-2 ve 6-2 yenerek Iga Światek'e karşı ilk kariyer zaferini aldı.

Pegula, devam eden Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmiş durumda. Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı..

Eurosport uzmanı Barbara Schett, "Jess'in kesinlikle ilk grand slam şampiyonluğunu elde etme şansı var" diyor.

JESSİCA PEGULA KİMDİR?

Jessica Pegula, 24 Şubat 1994 doğumlu. Şu an dünya 3 numarası olan Pegula, Amerika'da oldukça varlıklı bir aileden geliyor. Babası milyarder Terry Pegula ve annesi Kim, NFL'den Amerikan futbolu takımı Buffalo Bills ve Ulusal Hokey Ligi'nden Buffalo Sabres'in ortak sahibi olarak bir spor imparatorluğunun başındalar.

Forbes'a göre babası Terry Pegula, yaklaşık 6,7 milyar dolarlık bir servete sahip. East Resources şirketi aracılığıyla petrol ve gazda servet kazandı. Petrol ve gaz şirketi East Resources, varlıklarının büyük bir kısmını 2010 yılında 4,7 milyar dolara Royal Dutch Shell'e sattı.

Tenis yıldızı Pegula da büyük bir Bills hayranı. Tenis dışında kendi cilt bakım markası Ready24'ün sahibi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

CNN'nin haberine göre Pegula, 7 yaşında tenise başladı.

Haberde, "Yolculuğu her zaman sorunsuz geçmedi ve sakatlıklar kariyerini durdurdu. 2014'te bir diz yaralanması onu bir buçuk yıl boyunca kortlardan uzaklaştırdı; 2017'de ise kalça ameliyatı "geri dönüşü en zor olanıyıdı" yorumu var.

Pegula ise "Geri dönmek isteyip istemediğimi bile bilmiyordum. Bu çok zor olacaktı. Ama sonra, “Sanırım üstesinden geldim. Sadece tekrar mücadele edeceğim' gibiydim" diyor.

Raquet Magazine'in kıdemli editörü Ben Rothenberg, "Pek çok oyuncunun aksine, anne babasını ve ailesini desteklemek için oynamıyordu. Ama tenise gerçekten inanılmaz bir bağlılık, adanmışlık ve tutku gösterdi, sahip olduğu çeşitli sakatlıkların üstesinden geldi, kendini adadı" diyor.

Pegula'nın hızlı yükselişi 2021'de geldi. O yıla 62. sırada başladı ve ilk 20'de bitirdi. Bu yükselişi sürüyor

