Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen yılın ekim-aralık dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 147,7 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artan hane halkı serveti, 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2,7 azaldı.

ABD'de hane halkı net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinden 151,9 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından ikinci çeyrekte 146,1 trilyon dolara ve üçüncü çeyrekte 144,8 trilyon dolara gerilemişti.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 2,7 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 100 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 6,2'den yüzde 2,3'e geriledi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 7 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 4,4 arttı.