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Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü

Bilim insanları, Antarktika'da ilk kez kuş gribi (H5N1) virüsü tespit edildiğini bildirdi.

25 Ekim 2023 | 13:00
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Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları, İngiliz denizaşırı topraklarının bir parçası olan Kuş Adası'ndaki leş yiyici bir kuş türünde H5N1 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Bilim insanları, kıtada ilk kez rastlanılan virüsün Antarktika'nın zengin yaban hayatı popülasyonu için yıkıcı etkisi olabileceğini düşünüyor.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nden (BAS) Ashley Bennison, adadaki kuşlardan alınan örneklerin, H5N1 pozitif çıktığını belirtti.

Bennison, "Bu çok üzücü bir durum. Adadaki türleri elimizden geldiğince izlemeye devam edeceğiz, ancak şu anda virüsün tam etkisinden emin değiliz." ifadesini kullandı.

Antarktika Araştırmaları Bilim Komitesi tarafından, bölgeye ulaşan kuş gribinin etkilerine ilişkin yapılan risk değerlendirme raporu, bölgedeki kürklü foklar, deniz aslanları, skua ve martıların yanı sıra, penguenlerin de risk altında olduğunu ortaya koydu.

Raporun baş yazarlarından Dr Meagan Dewar, hastalığın yayılmasının, bölgedeki yaban hayatının geleceği ve Antarktika'ya özgü canlılar üzerinde yıkıcı bir etki bırakabileceğini belirtti.

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