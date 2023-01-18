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Apple tahtını kaptırdı... İşte dünyanın en değerli markası

Apple, dünyanın en değerli markası unvanını kaybetti. Bu yıl en değerli 500 marka araştırmasında birinci sırada yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon yer alırken, bu şirketi 297,5 milyar dolar değerle Apple izledi. İşte dünyanın en değerli 500 markası arasında yer alan ilk 20 şirket ve marka değerleri...

18 Ocak 2023 | 09:23
Son Güncellenme: 18 Ocak 2023 | 11:30
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Apple tahtını kaptırdı... İşte dünyanın en değerli markası

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, çalışmadan yaptığı derlemeye göre, 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.

Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.

"Teknoloji en değerli endüstri"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yüzde 57, ABD'li petrol firması ConocoPhillips'in yüzde 56, Danimarkalı lojistik firması Maersk'in yüzde 53 ve ABD'li medya şirketi LinkedIn'in yüzde 49 ile en hızlı büyüyen markalar olduğunu söyledi.

Listede 48 markayla temsil edilen teknoloji firmalarının yüzde 6'lık değer kaybına rağmen 1,2 trilyon dolarla en değerli endüstri olmaya devam ettiği bilgisini veren İlgüner, "1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakende ikinci en değerli iş kolu olmuştur. Bankacılık sektörü değer artışını sürdürmekte olup, listede 72 markayla temsil edilmektedir. Alphabet grubuna ait Google ve Youtube, 100 üzerinden 93 skorla en güçlü markalar olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket şöyle sıralandı:

2023 SırasıMarkaÜlkeİş KoluMarka Değeri (Milyar Dolar)
1AmazonABDPerakende299,3
2AppleABDPerakende297,5
3GoogleABDMedya281,4
4MicrosoftABDTeknoloji191,6
5WalmartABDPerakende113,8
6SamsungG.KoreTeknoloji99,7
7ICBCÇinBanka69,5
8VerizonABDTelekom67,4
9TeslaABDOtomobil66,2
10TikTokÇinMedya65,7
11Deutsche TelekomAlmanyaTelekom62,9
12China Construction BankÇinBanka62,7
13Home DepotABDPerakende61,1
14FacebookABDMedya59
15State GridÇinGenel Hizmet58,8
16Mercedes-BenzAlmanyaOtomobil58,8
17Agricultural BankÇinBanka57,7
18StarbucksABDRestoran53,4
19ToyotaJaponyaOtomobil52,5
20WeChatÇinMedya50,2
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