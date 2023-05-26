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Asiana Havayolları uçağında korku dolu anlar

Asiana Havayolları'nda bugün bir yolcu uçak yaklaşık 200 metre yukarıdayken acil çıkış kapısını açtı. Airbus A321 tipi uçak yerel saatle 12.40 sıralarında Daegu Havalimanı'na iniş yaparken yaşanan olay nedeniyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

26 Mayıs 2023 | 13:22
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Asiana Havayolları uçağında korku dolu anlar

Asiana Havayolları'na ait bir uçağın kapısı bugün Güney Kore'nin Daegu kentine inişe geçtiği sırada açıldı. Bir havayolu yetkilisi 30'lu yaşlardaki bir yolcunun uçak yerden yaklaşık 700 feet (213 metre) yükseklikteyken ve Seul'ün 150 mil (240 kilometre) güneyindeki şehre inmesine yaklaşık 2-3 dakika kala kapıyı açtığını söylüyor.

Şirket yetkilileri uçağın güvenli bir şekilde indiğini söyledi.

NEDEN AÇTIĞINI SÖYLEMEDİ

Yerel polis bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu. Adamın kapıyı açtığını itiraf ettiği ancak bunu neden yaptığını söylemediği belirtildi. Asiana Havayollarına göre uçakta 194'ü yolcu olmak üzere toplam 200 kişi bulunuyordu.

Asiana Havayolları "Acil çıkış kapısına yakın oturan bir yolcunun kapı koluna dokunduğunu söylemesi sonrası yetkililer olayı soruşturuyor" açıklamasında bulundu.

YOLCULAR NELER SÖYLEDİ?

Sosyal medyada paylaşılan bir video olay anında içeride yaşananları gösteriyor. Görgü tanıklarının yerel basına aktardığına göre, uçuş görevlileri uçak inmek üzere olduğu ve yerlerinde oturduğu için şahsı durduramadı. BBC'nin haberine göre bazı görgü tanıkları adamın kapıyı açtıktan sonra uçaktan atlamaya çalıştığını söylediler.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililerin açıklamasına göre 12 kişi hiperventilasyon nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Nefes almakta zorlanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

'ÇOK TUHAF BİR OLAY'

Uçak Güney Kore'nin güney kıyısındaki Jeju adasından Daegu'ya uçmaktaydı. CNN'e konuşan havacılık uzmanı Geoffrey Thomas olayı "çok tuhaf" olarak nitelendirdi. Thomas, "Teknik olarak bu kapıları uçuş sırasında açmak mümkün değil. Kapının ilk etapta açılması ve hava akımına karşı açılması teknik olarak imkansız görünüyor ancak öyle ya da böyle oldu" dedi.

Bakanlık yetkilileri ise uçağın bakımında bir anormallik olup olmadığını kontrol etmek üzere bölgeye bir havacılık denetçiler gönderdi.

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