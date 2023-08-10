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Asya'nın en zengin kadınıydı, serveti 2 yılda 28,6 milyar dolar eridi!

Çin'in en büyük emlak geliştiricilerinden birinin başkanı bir zamanlar Asya'nın en zengin kadınıydı. Ancak serveti 2021'in ortalarından bu yana %84 oranında azaldı ve şimdi şirketi bir krizin eşiğinde sallanıyor.

10 Ağustos 2023 | 13:44
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Asya'nın en zengin kadınıydı, serveti 2 yılda 28,6 milyar dolar eridi!

Bir zamanlar Asya'nın en zengin kadını olan Yang Huiya, Çin'in emlak sektörü bir başka krize sürüklenirken servetinin %84'ünü kaybetti. 

Business Insider'in haberine göre Çinli emlak devi Country Garden'ın başkanı Yang Huiyan, Haziran 2021'den bu yana servetinin yaklaşık 29 milyar dolarını kaybetti.

Bloomberg'e göre, şirketi faiz ödemelerini kaçırdığı için sadece salı günü 490 milyon dolar kaybetti. 

Haziran 2021'deki zirvesinden bu yana, başkan Yang'ın servetinin net değeri %84 veya 28,6 milyar dolar düştü. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 41 yaşındaki Yang'ın servetinin net değeri şu anda 5,5 milyar dolar.

Reuters'in Çarşamba günü yayınladığı bir haber de dahil olmak üzere basında yer alan çeşitli haberlere göre, bu kayıplar Country Garden'ın ABD doları cinsinden iki tahvilin faiz ödemelerini kaçırmasıyla ortaya çıktı. Şirketin resmi bir temerrütten kaçınmak için 30 günlük bir ödemesiz süresi var. 

Bir günde 490 milyon dolar kaybetti 

Foshan merkezli şirketin Hong Kong'da işlem gören hisse senetleri Pazartesi gününden bu yana %20,4 oranında değer kaybetti. Derecelendirme kuruluşu Moody's'in Pazartesi günkü raporuna göre, servetinin büyük bir kısmını şirketteki %52,6'lık hissesinden elde eden Yang'ın serveti sadece Salı günü yaklaşık 490 milyon dolar azaldı.

Yang, 2007 yılında babasından şirketin çoğunluk hissedarlığını devralmadan önce Ohio State Üniversitesi'nden 2003 yılında pazarlama ve lojistik alanında lisans derecesiyle mezun oldu.

Ancak Country Garden'ın talihi o zamandan beri azaldı. New York Times'a göre, şirket satışlarda Çin'in en büyük emlak geliştiricisi olmaya devam ediyor, ancak piyasa değeri yılın başından bu yana yarıdan fazla azaldı.

Temmuz ayında şirket, yılın ilk altı ayında 128,76 milyar yuan ya da 17,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30'luk bir düşüş kaydetti.

Şirketin halka arzından sonra 25 yaşında Çin'in en zengin kadını olan Yang, Ağustos 2022'de Asya'nın en zengin kadını unvanını Savitri Jindal'a kaptırdı. Bloomberg'e göre Jindal, Hindistan'ın en zengin kadını ve Hintli holding O.P. Jindal Group'un emeritus başkanı.

Bloomberg'e göre Yang, 30 Temmuz'da Country Garden'daki hisselerinin %55'ini kız kardeşi tarafından kurulan bir hayır kurumuna 826 milyon dolar değerinde bir ödemeyle vereceğini açıkladı.

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