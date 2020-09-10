Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Yorum
İsim *
E-posta *
İnternet sitesi
Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.
Abone olmak için tıklayın
İran'da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve Euro tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İran'da serbest döviz piyasasını takip eden "bonbast.com"a...
Alman merkezli BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e, Amerikan ilaç devi Pfizer ile...
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), gelecekteki herhangi bir koronavirüs aşısının teslimatının, küresel dağıtıma hazır olduğu durumda "potansiyel olarak ciddi" sorunlardan...
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,67 dolardan işlem görüyor. Dün 39,31 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,78...
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde...
Koronavirüs pandemisi, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketini ciddi anlamda etkiledi. Geçen yıl İstanbul Avrupa Yakası’nda 352 bini aşan toplam taşınma...
7 Ağustos Cuma günü ABD’deki NASDAQ borsasının kapanış saati itibariyle dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi Apple (1.9 trilyon Dolar),...
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Özellikle kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın KOSGEB'in TEKMER yapısını incelemelerini...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın