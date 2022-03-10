Son haber… Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Son haber… Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı. İngiltere hükümetinden...Daha fazla oku
Son haber... Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 200’den fazla ürünün ihracatının 2022’nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu ürünler...
Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı konumunda bulunan milyarder Andrey Melnichenko, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım listesinde yer almasının...
İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı. İngiltere hükümetinden...
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