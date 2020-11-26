Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılın ocak-ağustos döneminde turistik konaklamalar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 50 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde Ocak-Ağustos 2020 turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinin turizm sektörü salgından önemli ölçüde etkilendi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde gecelik konaklamalar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 50 geriledi.

AB’de turistik konaklamalar, geçen yılın aynı dönemine göre ocakta yüzde 5 ve şubatta yüzde 6 artarken, salgının yayılmaya başlamasıyla martta yüzde 63, nisanda yüzde 95, mayısta yüzde 89, haziranda yüzde 71, temmuzda yüzde 43 ve ağustosta da yüzde 32 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde AB ülkeleri arasında turistik konaklamalarda en sert düşüş yüzde 77 ile Yunanistan’da, en az düşüş ise yüzde 29 ile Hollanda’da belirlendi. AB ülkelerinin 16’sında turistik konaklamalar yüzde 40’ı aşan oranda geriledi.