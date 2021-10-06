Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli doğalgaz kontratlarında, 1 megavatsaati yüzde 40 yükselişle 160 euroya kadar çıkarak rekor kıran doğalgazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla yüzde 32,5 azalarak dünkü seviyelerin de altına inerek 108 euroya düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğalgaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğalgaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Ekim başında 96 euro seviyesinde bulunan doğalgaz fiyatları, Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaati 160 euroya kadar çıkarak rekor kırmıştı. Söz konusu ticaret noktasında doğalgazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla rekor seviyesinden yüzde 32,5 azalarak 108 euroya geriledi.