Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var

Hafta sonu Batı Avustralya'daki Jurien Körfezi yakınlarında büyük metalik bir cisim kıyıya vurdu. Bölge sakinleri, cismin 16 Temmuz Pazar günü aniden ortaya çıktığını söyledi. Yaklaşık 2,5 metre genişliğindeki bakır rengindeki nesne, hasarlı ve okyanusta yıpranmış görünüyor. Midyeler ve tabanına yapışmış diğer deniz organizmaları, aylarca, hatta yıllarca su altında kalmış olabileceğini düşündürdü.

'BİR ROKETİN PARÇASI'

Avustralya Uzay Ajansı, "nesnenin bir yabancı uzay fırlatma aracından olabileceğini" ve "daha fazla bilgi için diğer ülkelerin uzay ajanslarıyla irtibata geçildiğini duyurdu.

Independent'ın haberine göre Hindistan'dan bir açıklama var. Hindistan Uzay Ajansı Başkanı, Avustralya sahilinde kıyıya vurmuş halde bulunan dev metal silindirin gerçekten de bir roketin parçası olduğunu ama kendilerinin yaptığı bir fırlatmayla ilişkili olup olmadığını doğrulayamadığını söyledi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Başkanı S. Somanath, BBC'ye yaptığı açıklamada, bir roketin parçası olduğu için cisimle ilgili bir "gizem" bulunmadığını söyledi.

Somanath, cismin Kutup Uydu Fırlatma Aracı (Polar Satellite Launch Vehicles/PSLV) ya da başka bir fırlatmanın parçası olabileceğini ama bunu ancak cismi görüp analiz ettikten sonra doğrulayabileceklerini söyledi.

Aniden ortaya çıkan dev cisim büyük merak uyandırmıştı. Ancak havacılık ve uzay uzmanları cismin, Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uydunun parçası olabileceğine dikkat çekmişti. Cismin, Kutup Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) roketinin yakıt tankı olduğundan şüpheleniliyordu. Son PSLV görevi, bu yıl nisanda başarıyla fırlatılan PSLV-55'ti.



Somanath, "PSLV parçalarından bazılarının Avustralya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışında denize düştüğünün bilindiğini" doğruladı. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Başkanı cismin "uzun süre suda sürüklenip sonunda kıyıya ulaşmış olabileceğini" söyledi.