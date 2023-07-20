ARA
Bist 100
6682,11
1,69%
Bist 100
Dolar/TL
26,8187
0,1116%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8707
-0,4771%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1139
-0,5682%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1697,33
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var

Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var

Avustralya'da sahile vuran gizemli cismin sırrı çözülüyor olabilir. Hindistan'ın uzay ajansı bir fırlatmada oluşan enkazın "denizin Avustralya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışındaki" bir kısmına düştüğünü doğruladı

20 Temmuz 2023 | 16:35
0
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var

Hafta sonu Batı Avustralya'daki Jurien Körfezi yakınlarında büyük metalik bir cisim kıyıya vurdu. Bölge sakinleri, cismin 16 Temmuz Pazar günü aniden ortaya çıktığını söyledi. Yaklaşık 2,5 metre genişliğindeki bakır rengindeki nesne, hasarlı ve okyanusta yıpranmış görünüyor. Midyeler ve tabanına yapışmış diğer deniz organizmaları, aylarca, hatta yıllarca su altında kalmış olabileceğini düşündürdü.

'BİR ROKETİN PARÇASI'

Avustralya Uzay Ajansı, "nesnenin bir yabancı uzay fırlatma aracından olabileceğini" ve "daha fazla bilgi için diğer ülkelerin uzay ajanslarıyla irtibata geçildiğini duyurdu.

Independent'ın haberine göre Hindistan'dan bir açıklama var. Hindistan Uzay Ajansı Başkanı, Avustralya sahilinde kıyıya vurmuş halde bulunan dev metal silindirin gerçekten de bir roketin parçası olduğunu ama kendilerinin yaptığı bir fırlatmayla ilişkili olup olmadığını doğrulayamadığını söyledi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Başkanı S. Somanath, BBC'ye yaptığı açıklamada, bir roketin parçası olduğu için cisimle ilgili bir "gizem" bulunmadığını söyledi.

Somanath, cismin Kutup Uydu Fırlatma Aracı (Polar Satellite Launch Vehicles/PSLV) ya da başka bir fırlatmanın parçası olabileceğini ama bunu ancak cismi görüp analiz ettikten sonra doğrulayabileceklerini söyledi.

Aniden ortaya çıkan dev cisim büyük merak uyandırmıştı. Ancak havacılık ve uzay uzmanları cismin, Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uydunun parçası olabileceğine dikkat çekmişti. Cismin, Kutup Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) roketinin yakıt tankı olduğundan şüpheleniliyordu. Son PSLV görevi, bu yıl nisanda başarıyla fırlatılan PSLV-55'ti.

Somanath, "PSLV parçalarından bazılarının Avustralya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışında denize düştüğünün bilindiğini" doğruladı. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Başkanı cismin "uzun süre suda sürüklenip sonunda kıyıya ulaşmış olabileceğini" söyledi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1697,33 -0,31%
  • ALTIN ONS 1968,68 -0,4%
  • BIST 100 6682,11 1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8187 0,1116%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8707 -0,4771%
  • EURO/USD 1,1139 -0,5682%
  • INGILIZ STERLINI 1,28537 -0,66693%
  • JAPON YENI 140,433 0,567%
  • KANADA DOLARI 1,31778 0,09875%
  • RUS RUBLESI 90,4 -1,4446%
Günün En Çok Okunanları
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
Yabancı ekonomistlerden TCMB faiz tahmini
GERİ
İLERİ
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL