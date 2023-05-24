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Bahçesine meteor düşen Türk aileye milyonluk teklif!

Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan  Şahin ailesinin bahçesine düşen 3,7 kiloluk göktaşı için 200 bin euro (4 milyon 300 bin TL) teklif edildi.

24 Mayıs 2023 | 10:09
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Bahçesine meteor düşen Türk aileye milyonluk teklif!

25 Nisan'da Almanya'nın Elmshorn kentine birkaç göktaşı düştü. Meteorun en büyük parçası gurbetçi Mahmut Şahin ve ailesinin bahçesine düştü.

Yemek sonrası bahçeye çıkan aile üyelerinin krateri keşfetmeleri ile ortaya çıkan meteroidle ilgili Mahmut Şahin, "İtfaiyeyi çağırdık, kraterin içinde hentbol topu büyüklüğünde bir taş vardı. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor." dedi.

Almanya'da son derece popüler olan göktaşının yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğuna inanılıyor.

Mahmut Şahin, dünyanın her yerinden göktaşı toplayıcılarından teklifler aldığını açıkladı. Almanya'dan ve ABD'den 200 bin euroya kadar yükselen birçok teklif aldıklarını söyleyen Şahin, "Taşa aşık olduk. Bu yüzden onu diğer insanların da erişebileceği hale getirmek istiyoruz." dedi. Bu nedenle göktaşını en azından belirli bir süre için çeşitli müzelere vermek istediklerini belirtti.

Göktaşının müzelerde ne zaman sergileneceği veya ailenin onu satmaya karar verip vermeyeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK PARÇA

Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu ve 1962'de Kiel'e yaklaşık bir kilo ağırlığındaki bir göktaşının bir çatıya çarptığını açıkladı.

Mars ve Jüpiter arasındaki Meteroid Kuşağı'ndan gelen göktaşlarının, 25 Nisan'da Elmshorn üzerinde bir yağmur gibi düştüğünü ama o parçaların çok daha küçük olduğu belirtildi.
 

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