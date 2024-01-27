Geçtiğimiz yıl boyunca ofise dönüş politikalarını artıran Wall Street şirketleri, ofise dönmekte isteksiz davranan çalışanlarına baskı yapmaya devam ediyor.

Bank of America, çalışanlarını ofise geri döndürmek için son çabasında, işe gelmeyenlere "eğitim mektupları" adını verdiği uyarı mektupları gönderiyor.

Mektupta "Bu bildirimin tarihinden itibaren iki hafta içinde göreviniz için geçerli olan işyeri mükemmellik beklentilerine uymamanız, daha fazla disiplin cezasıyla sonuçlanabilir" ifadesi yer alıyor.



