Barbie çılgınlığında son perde: Barbie'li tabut

El Salvador'da bir cenaze evi müşterilerine pembe "Barbie" tabutları sunuyor. Firmanın sahibi AP'ye yaptığı açıklamada, Barbie'nin Temmuz ayında piyasaya çıkmasından bu yana tabutların büyük bir "başarı" elde ettiğini savundu. Şimdiye kadar 10 Barbie temalı tabut satmış ve "insanlar bunu istediği için" durmayı planlamıyor.

A funeral home in El Salvador has taken Barbie mania to an extreme, offering pink coffins with Barbie linings. https://t.co/CTiIO1GFMm — AP Oddities (@AP_Oddities) August 5, 2023

Habere göre başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı filmin gösterime girmesinden bu yana Ahuachapán'daki Alpha and Omega Cenaze Evi, beyaz astarlı, altın süslemeli ve Barbie bebeğin posterleriyle süslü tabutlar satıyor.

Firmanın sahibi Isaac Villegas "Barbie" çıkmadan önce de pembe tabutlar sattığını ancak filmin Latin Amerika'da ne kadar popüler olduğunu gördükten sonra bu temaya geçtiğini söylüyor. Villeages Barbie trendinin rüzgarından faydalandıklarını aktarıyor ve sonuçlardan memnun olduğunu söylüyor.

Villegas "Daha fazla pembe tabutumuz olacak, çünkü insanlar bunu istiyor" diyor.