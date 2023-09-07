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BAT, Rusya ve Belarus'taki operasyonların sattı

Dünyanın önde gelen tütün şirketlerinden British American Tobacco (BAT), Rusya ve Belarus'taki operasyonlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

07 Eylül 2023 | 14:29
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BAT, Rusya ve Belarus'taki operasyonların sattı

Şirketten yapılan açıklamada, BAT'ın Rusya ve Belarus’taki operasyonlarının satış anlaşmasının tamamlandığı belirtilirken, operasyonları BAT Rusya'nın yönetim ekibinin üyeleri tarafından yönetilen bir konsorsiyuma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada satış anlaşmasının onaylanmasının ardından bu operasyonların "ITMS Grubu" olarak adlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “(Operasyonları) Satın alan, BAT Rusya'nın yönetim ekibinin üyeleri tarafından yönetilen ve tamamlandığında her iki işletmeye de tamamen sahip olacak bir konsorsiyumdur. " ifadesi yer aldı.

Haziran ayı sonu itibarıyla BAT’ın Rusya ve Belarus’taki operasyonları, şirketin toplam gelirleri içerisinde yüzde 2,7, toplam kar içerisinde ise yüzde 2,5’lik bir oranı oluşturuyor.

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