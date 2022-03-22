CNN’nin haberine göre ABD ve NATO, Belarus’un Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’ya “yakında” katılacağına inanıyor,

CNN’in haberine göre Belarus bunu yapmak için şimdiden adımlar atıyor.

Haberde şu iddialar yer aldı:

Bir NATO askeri yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Belarus’un çatışmaya girme olasılığının giderek arttığını söyledi ve “Putin’in desteğe ihtiyacı var. Her şey yardımcı olabilir” dedi.

Belaruslu bir muhalefet kaynağı, Belarus muharebe birimlerinin önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna’ya gitmeye hazır olduğunu ve binlerce kuvvetin konuşlanmaya hazır olduğunu söyledi.

Üst düzey bir NATO istihbarat yetkilisi ittifakın Belarus hükümetinin “Belarus’un Ukrayna’ya karşı saldırısını haklı çıkarmak için ortam hazırladığını” değerlendirdiğini söyledi.

Kaynaklar, Belarus’un Ukrayna’daki çatışmalara katıldığına dair bugüne kadar herhangi bir belirti bulunmadığını vurguladı.

NATO askeri yetkilisi, Belarus’un savaşa katılmasına ilişkin nihai kararın hâlâ Moskova’da verilmesi gerektiğini ve şu ana kadar Belarus kuvvetlerinin Ukrayna’daki çatışmalara katıldığına dair bir belirti olmadığını söyledi.

Yetkili “Soru şu: Putin bölgede istikrarsız bir ülke daha istiyor mu?” dedi.