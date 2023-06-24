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Belarus: Wagner’in kurucusu Prigojin önerimizi kabul etti

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini, kabul ettiği bildirildi.

24 Haziran 2023 | 21:36
Son Güncellenme: 24 Haziran 2023 | 21:43
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Belarus: Wagner’in kurucusu Prigojin önerimizi kabul etti

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko’nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya’daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.

 

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