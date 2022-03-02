AB Dönem Başkanı Fransa’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Belarus’a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olan Belaruslu yetkililer ve Belarus ordusundan bazı kişiler AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı uygulanacak.

Belarus ekonomisinin kereste, çelik ve potas sektörleri de yaptırım kapsamına alınacak. Yeni yaptırımlarla Belarus’un AB ülkelerine söz konusu ürünleri göndermesi engellenecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha önceLukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirtmiş ve “Bu aynı zamanda Rusya’ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır.” demişti.