Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Forbes’un yıllık milyarderler listesinde benzeri görülmemiş bir çıkışa imza attı. Ünlü iş insanı servetini sadece bir yılda yüzde 500 artırarak dünyanın en zenginleri listesinde 31’nci sıradan 2’nci sıraya yerleşti. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ise listedeki liderliğini korudu.

Forbes’un her yıl yayınladığı milyarderler listesine bu yıl rekor sayıda isim dikkat çekti. Geçen yıl 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de 2 bin 755’e yükseldi.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı.

31’den 2. sıraya yükseldi

Listenin en büyük çıkışını ise Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk gerçekleştirdi. Musk’ın serveti, benzeri görülmemiş bir miktarda büyüyerek 24,6 milyar dolardan, 151 milyar dolara ulaştı. Böylece geçen yıl listede 31’nci sırada yer alan ünlü iş insanı, bu yıl 2’nci sırada kendisine yer buldu.

Musk’ı sırasıyla Bernard Arnault ( 150 milyar dolar), Bill Gates ( 124 milyar dolar ) ve Mark Zuckerberg ( 124 milyar dolar) takip etti.

Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

Türkiye’den Murat Ülker, ilk sırada

Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.