Berlin'de içinde 1500 balığın olduğu dev akvaryum patladı

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah silindir şeklindeki "Sea Life" (AquaDom) adlı akvaryumun bu sabah 05.50'de henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültü ile patladığı belirtildi.

Açıklamada, içinde akvaryumun bulunduğu otel binasının cephesinin zarar gördüğü ve binanın parçalarının sokağa savrulduğu aktarıldı.

Akvaryum suyunun binanın önünden geçen caddeye aktığı ifade edilen açıklamada, cam kırıntılarından 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olayın sabahın erken saatlerinde yaşanmasının büyük bir facianın önüne geçtiği belirtiliyor.

Açıklamada, akvaryuma yönelik bir saldırı yapıldığına ilişkin bir emarenin bulunmadığı vurgulandı.

Binanın hasar görmesi sebebiyle otelde kalanların dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, içinde bir milyon litre su bulunan akvaryumun çok kısa sürede patladığını belirterek, “Akvaryum arızalıysa aniden patlar. Bu, suyun sızdığı küçük bir çatlak değil çünkü akvaryum aniden patladı." ifadeleri kullanıldı.

Kentin önemli turistlik bölgesinde yer alan 16 metre yüksekliğinde ve 11,5 metre çapındaki akvaryumda, 1 milyon litre su ve çeşitli cinsten 1500 balık bulunuyordu. "AquaDom" 14 m yüksekliğinde ve dünyanın en büyük tek parça silindirik akvaryumu olarak tanımlanıyor. Patlama sonrası konuklar otelden çıkartıldı.



100'DEN FAZLA FARKLI BALIK TÜRÜ YAŞIYORDU

Patlayan akvaryumda 100'den fazla balık türü yaşıyordu. AquaDom, Aralık 2003'te açıldı ve dünyanın en büyük silindirik akvaryumu olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Bir görgü tanığı "Bütün akvaryum patladı ve geriye kalan tam bir yıkım. Bir sürü ölü balık, enkaz" dedi.

Reuters'a göre balıkların akıbeti ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.



